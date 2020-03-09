Новости

Джим Керри вернется к образу Маски 18:41
Kia Cerato GT Line: за что просят 1,4 млн рублей 18:00
Эксперт: Россияне все чаще выбирают прагматичные подарки 17:42
Биржа в Нью-Йорке приостановила торги после обвала индекса S&P 500 на 7% 17:39
Оперативный штаб призвал позвонить в "скорую" пассажиров девяти рейсов 17:33
В Госдуме рассказали о рисках для россиян от падения рубля 17:31
Темпы роста числа зараженных COVID-19 в Южной Корее снизились 17:07
Видео: пассажир выпал из покатившегося под уклон микроавтобуса 17:00
Карпин об игре "Ростова" в матче с ЦСКА: Это была катастрофа 16:39
Якутские власти объяснили происхождение контейнера с мертвыми животными 16:32
Пять процедур, без которых за руль лучше не садиться 16:30
В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку 16:22
Итальянские знаменитости запустили в соцсетях кампанию #ЯОстанусьДома 16:17
Число заболевших в России коронавирусом увеличилось до 20 человек 16:04
Павел Мамаев забил первый мяч после выхода из тюрьмы 15:50
В НАО найден мертвым начальник антинаркотического отдела полиции 15:46
Столетие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО 15:43
Легендарный актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет 15:35
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве 15:31
Презентация конкурсной песни Little Big пройдет на трех медиа-сервисах 15:05
Владимир Путин поздравил актрису Ларису Голубкину с юбилеем 14:48
В Челябинске нарисовали альтернативный герб города 14:43
Диетологи сравнили рацион Путина и Трампа 14:40
В Иране из-за угрозы коронавируса освободили 70 тысяч заключенных 14:22
Движение задним ходом: как не лишиться прав 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 17:33
Рубрика: Digital

Товары следуют без остановки

Таможня упрощает контроль
Текст: Юлия Кривошапко
Пункты пропуска через границу подключат к единой информационной системе, интегрированной с базами данных контролирующих госорганов. О необходимости создания такой электронной платформы заявил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Федеральной таможенной службы. По его словам, это позволит устранить излишнюю бюрократию на границе и упростит жизнь бизнесу.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Необходимо, чтобы справки, документы, которые участники внешнеэкономической деятельности сегодня вынуждены собирать и предоставлять в контролирующие органы - Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ушли в прошлое. Информация должна поступать в рамках единой информационной системы в автоматическом режиме", - подчеркнул Силуанов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Единая для всех контролирующих органов электронная платформа станет основой для создания в России интеллектуальных пунктов пропуска. Это предусмотрено стратегией развития ФТС до 2030 года, сообщил глава ведомства Владимир Булавин (сейчас документ находится на согласовании).

Все контрольные процедуры в интеллектуальных пунктах пропуска будут осуществляться в автоматическом режиме. Таким образом, товары, относящиеся к категории наименьшего риска, смогут перемещаться через границу без остановки. Для морских и авиационных пунктов пропуска эта технология уже находится в высокой стадии готовности.

Все контрольные процедуры в интеллектуальных пунктах пропуска будут автоматизированы

Автоматизировать планируется и оценку степени риска товарных партий. Она будет проходить в режиме реального времени. Это повысит эффективность контроля, пояснил Владимир Булавин.

Вирус точит сборы

ФТС в феврале сократила перечисление доходов в федеральный бюджет из-за коронавируса. Доходы казны, администрируемые таможенной службой, составили 365,5 млрд рублей. Это на 16,9% меньше, чем было в феврале 2019 года (439,61 млрд рублей). На ослаблении рубля потери удается немного отыгрывать, но недобор в один миллиард рублей в день (ранее эту цифру озвучивал Антон Силуанов) сохраняется, уточнил Владимир Булавин. Вместе с тем годовой план по перечислению ФТС средств в федеральный бюджет пока пересматриваться не будет.

Digital Технологии Экономика Товары и цены Правительство Минфин ФТС

Главное сегодня

Паника на нефтяном рынке привела к обвалу валют и акций по всему миру
МЭА ожидает нормализации спроса на нефть во втором полугодии 2020 года
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен
В Китае назвали сроки окончания распространения коронавируса в мире