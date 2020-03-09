Пункты пропуска через границу подключат к единой информационной системе, интегрированной с базами данных контролирующих госорганов. О необходимости создания такой электронной платформы заявил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Федеральной таможенной службы. По его словам, это позволит устранить излишнюю бюрократию на границе и упростит жизнь бизнесу.

"Необходимо, чтобы справки, документы, которые участники внешнеэкономической деятельности сегодня вынуждены собирать и предоставлять в контролирующие органы - Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ушли в прошлое. Информация должна поступать в рамках единой информационной системы в автоматическом режиме", - подчеркнул Силуанов.

Единая для всех контролирующих органов электронная платформа станет основой для создания в России интеллектуальных пунктов пропуска. Это предусмотрено стратегией развития ФТС до 2030 года, сообщил глава ведомства Владимир Булавин (сейчас документ находится на согласовании).

Все контрольные процедуры в интеллектуальных пунктах пропуска будут осуществляться в автоматическом режиме. Таким образом, товары, относящиеся к категории наименьшего риска, смогут перемещаться через границу без остановки. Для морских и авиационных пунктов пропуска эта технология уже находится в высокой стадии готовности.

Все контрольные процедуры в интеллектуальных пунктах пропуска будут автоматизированы

Автоматизировать планируется и оценку степени риска товарных партий. Она будет проходить в режиме реального времени. Это повысит эффективность контроля, пояснил Владимир Булавин.

Вирус точит сборы

ФТС в феврале сократила перечисление доходов в федеральный бюджет из-за коронавируса. Доходы казны, администрируемые таможенной службой, составили 365,5 млрд рублей. Это на 16,9% меньше, чем было в феврале 2019 года (439,61 млрд рублей). На ослаблении рубля потери удается немного отыгрывать, но недобор в один миллиард рублей в день (ранее эту цифру озвучивал Антон Силуанов) сохраняется, уточнил Владимир Булавин. Вместе с тем годовой план по перечислению ФТС средств в федеральный бюджет пока пересматриваться не будет.