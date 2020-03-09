Национальный молодежный симфонический оркестр выступил в Москве

8 марта в Концертном зале Чайковского выступил с праздничной программой Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Под управлением известного французского дирижера Жана-Кристофа Спинози музыканты исполнили мировые хиты симфонической и вокальной музыки.

Состоящий полностью из молодых музыкантов, РНМСО уже больше года выступает по всему миру: за это время ему удалось дать больше 40 концертов, которые посетили более 40000 слушателей. С выдающимся французским маэстро Жаном-Кристофом Спинози, всемирно известным своими изысканными интерпретациями барочной музыки, коллектив работает не впервые: в прошлом году на сцене КЗЧ звучали произведения французских импрессионистов - Равеля, Дебюсси и Сен-Санса. Вечер праздничного женского дня прошел в искристой атмосфере танцевальных ритмов, которые никого не оставили равнодушным.

С огромным теплом и восторгом зрители принимали сыгранные с необыкновенной энергией и вдохновением классические танцевальные "шлягеры": испанский танец из "Лебединого озера", вальс цветов из "Щелкунчика" и зажигательное скерцо для скрипки с оркестром до-мажор Чайковского, два венгерских танца Брамса и вальс из "Фантастической симфонии" Берлиоза. Во втором отделении звучали произведения Иоганна Штрауса - в том числе вальс "На прекрасном голубом Дунае", за которым последовало оркестровое переложение Баркаролы из оперы Оффенбаха "Сказки Гофмана". Солистка Большого театра Анна Аглатова исполнила виртуозный вальс Джульетты из оперы Гуно и лучезарное испанское болеро Лео Делиба "Les filles de Cadix", в котором маэстро Спинози с юмором подпевал ей. Серьезную ноту в программу концерта добавила симфоническая поэма Равеля "Вальс" в которой волны вальсовых ритмов эволюционируют в инфернально-диссонансные tutti, символизирующие ужасы Первой мировой войны. Завершился же вечер на редкость веселым бисом, который публика приняла с огромным энтузиазмом: во время исполнения аргентинского танца Маламбо из танцевальной сюиты Альберто Хинастеры "Эстансия" зрители подпрыгивали на своих местах, отстукивая ритм.

Прямая речь

Жан-Кристоф Спинози:

- Я считаю, что Российский национальный молодежный симфонический оркестр - потрясающий проект. Я работаю с этими музыкантами уже не в первый раз, это мне всегда безумно приятно: они верят в силу музыки и в будущее искусства, играя с настоящим вдохновением и любовью. Музыка должна быть именно такой! И сегодня подобный проект как никогда нужен миру в наше непростое время - он может многое изменить в лучшую сторону. Это наша надежда на будущее.