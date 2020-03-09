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09.03.2020 17:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оперативный штаб призвал позвонить в "скорую" пассажиров девяти рейсов

Текст: Любовь Проценко

Все случаи заражения COVID-19 в российской столице произошли в Италии. Это подтвердили в оперативном штабе Москвы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщившем в понедельник о еще трех случаях заражения.

В связи с этим штаб разыскивает всех пассажиров, летевших следующими рейсами:

- SU 2613 Милан - Москва (20.02.2020);

- SU 2322 Москва - Мюнхен (22.02.2020);

- SU 2323 Мюнхен - Москва (26.02.2020);

- 9U 175 Кишинев - Москва (24.02.2020);

- SU 2417 Милан - Москва (26.02.2020);

- SU 2413 Милан - Москва (29.02.2020);

- "Уральские авиалинии" 3510 Верона - Москва (29.02.2020);

- S7 3586 Верона - Москва (01.03.2020).

- DP 804 Бергамо - Москва (01.03.2020).

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Все три новых заболевших коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии

С большей частью этих людей медработникам уже удалось связаться. Им дана рекомендация немедленно откликнуться, чтобы можно было взять у них пробу на коронавирус и, в случае заражения, оказать квалифицированную медицинскую помощь. Но если даже кто-то чувствует себя сейчас нормально, обследование пройти необходимо. Идти для этого никуда не нужно: в Москве надо лишь набрать телефон скорой помощи 103. Медики приедут сами и возьмут пробу у вас и ваших близких.

До тех пор, подчеркивает "горячая линия" департамента здравоохранения Москвы, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Не ходить на работу, в школу и детсад не только вам, но и вашим близким. При нормальном самочувствии режим самоизоляции продлится 14 дней. Первый заболевший в Москве Давид Беров выписался из больницы выздоровевшим на девятый день после того, как у него был установлен диагноз коронавирусной инфекции.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

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