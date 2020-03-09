По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину две свои фотографии, на которых указала номер телефона и рассказала о себе



Женщина сделала Путину предложение во время его рабочей поездки в Иваново.

🤦‍♀️ pic.twitter.com/tdly4azMU0 — Nadejda Sorokina (@sornadejda53) March 8, 2020

Девушка, которая предложила президенту взять ее в жены, когда глава государства общался с жителями у поликлиники в Иваново, передала записку Владимиру Путину. Ее текст показали в программе "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1").

Жительницу "города невест" зовут Юлия Шилова, она актриса детского театра и ей 28 лет. Об этом она рассказала РИА Новости. Юлия передала свои фотографии через службу протокола.

Записку президенту девушка написала на обороте своей фотографии, и еще указала номер своего мобильного телефона.

"Юлия, город Иваново. Хочу за вас замуж. Мне 28 лет, высшее образование, без детей и материальных проблем", - написала "невеста".

Юлия передала диалог с президентом в беседе с телеканалом НТВ. По ее словам, глава государства назвал предложение интересным и спросил, как ее зовут. Позже, в беседе с ивановской общественностью, Владимир Путин пересказал этот случай, заметив, что девушка станет известной.