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09.03.2020 12:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Сахалине 11 сериалов поборются за гран-при "Утра Родины"

Текст: Александр Ярошенко (Сахалинская область)
Целую неделю в кинотеатрах на самого большого острова России будут показывать наше кино. Здесь каждый фильм бурно обсуждается и представляется зрителям его создателями.

Фестиваль телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" проходит на Сахалине уже третий год подряд. На этот раз в десяти номинациях за изящную статуэтку Дальневосточного лотоса будут соревноваться одиннадцать сериалов.

Фото: Максим Федоров
На Сахалине открылся фестиваль "Утро Родины"

- Мы стараемся проводить фестиваль в начале года, чтобы далеко не уйти от года предыдущего. Большинство картин, представленных на нашем форуме, вышли в свет в 2019 году, - рассказывает президент форума заслуженный артист России Сергей Жигунов.

Смотреть телесериалы в кинотеатрах - это получать совсем другое восприятие картины. Кино на диване менее выпукло и кажется более обиходным.

- Два из трех выходных мы с дочкой ходим на фестивальные фильмы. Получили колоссальное удовольствие. Перед каждым сеансом со зрителями общаются актеры или режиссеры, которые работали в этих фильмах. Скажу вам честно, картинка мира после всего увиденного складывается иная, - говорит жительница Южно-Сахалинска Ольга Коноплева.

В том году жюри "Утра Родины" возглавляет сценарист и режиссер Сергей Урсуляк. Накануне на торжественной церемонии открытия зал искупал его в волнах оваций.

- Спасибо! Самые искренние аплодисменты для жюри всегда звучат в начале фестиваля! - сказал народный артист России. - На этом фестивале команде жюри есть, из чего выбирать. И мы обещаем быть честными...

В конкурсе заявлены полюбившиеся зрителям телевизионные сериалы: "Дылды", "Эпидемия". "Шторм", "Учителя", "Толя-робот", "Мертвое озеро", "Содержанки", "Мылодрама", "Победители", "Жуки" и "Мосгаз".

На форуме представлена глубокая и обширная программа "Имена". Александр Прошкин, Юрий Грымов, Роман Каримов, Вера Сторожева представят островитянам свои картины.

Фото: Максим Федоров
На стене сахалинской многоэтажки появилось кино-граффити

Во внеконкурсной программе самого восточного кинофестиваля России есть и предпремьерные показы. Первыми жители островного региона страны увидят пять картин.

Еще у этого уникального форума есть удивительная традиция: стены пятиэтажек Южно-Сахалинска художники расписывают сценами из любимых отечественных фильмов. В это раз со всех пяти этажей на нас смотрят герои Анатолия Папанова и Валерия Приемыхова из картины "Холодное лето пятьдесят третьего года".

- Я пока еще не могу это осознать. Это очень трогательно! Спасибо городу и фестивалю, - поблагодарил всех на церемонии присутствовавший открытия граффити режиссер культовой картины Александр Прошкин.

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