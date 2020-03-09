В Якутске объяснили происхождение контейнера с мертвыми животными

В обнаруженном зоозащитниками в пункте передержки животных контейнере находились трупы собак и кошек, подготовленные к утилизации. Информацию об этом подтвердили в департаменте ветеринарии по Республике Саха (Якутия).

- В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находились более 100 туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомашин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев в связи с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы, которые были подготовлены к утилизации, - говорится в официальном сообщении депветеринарии Якутии.

В ведомстве также рассказали, что распространенная информация о жестоком убийстве собак в пункте передержки не соответствует действительности. Животные были усыплены внутримышечными уколами, как того требует законодательство.

Сам пункт передержки во время визита зоозащитников работал в режиме карантина, так как у одной из собак обнаружили вирус бешенства.

Как сообщалось ранее, волонтеры фонда защиты животных "Белый Бим" обнаружили на территории пункта передержки животных в Якутске контейнер с трупами собак и кошек с перерезанным горлом. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что по факту умерщвления животных будет проведена проверка. Процессуальную проверку также начали в МВД.