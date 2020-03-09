Взлет доллара и евро не привел к дефициту валюты во Владивостоке

В обменных пунктах Владивостока 9 марта не наблюдалось дефицита валюты несмотря на резкий подъем курса доллара и евро по отношению к рублю на международном валютном рынке. сообщает РИА Новости.

После падения более чем на тридцать процентов цен на нефть курс доллара вырос до 73,32 рубля, евро - до 83,02 рубля, достигнув максимумов с марта и февраля 2016 года, соответственно.

По словам представителя операционной кассы одного из банков Владивостока, доллар 9 марта продается без ограничений. Любую сумму в долларах можно купить и в пункте обмена валюты другой кредитно-финансовой организации города, в которую обратился корреспондент информационного агентства.

Многие пункты обмена валюты в этот день были закрыты в связи с праздничным днем.