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09.03.2020 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава Ставрополья дал совет вегетарианке, у которой изъяли истощенную дочь

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram высказался по поводу истории о вегетарианке из Кисловодска, которая довела свою дочь до истощения. Двухлетняя девочка весила вдвое меньше нормы.

"Я тоже отец и понимаю, о чем говорю", - написал Владимиров в своем аккаунте. Решение органов опеки может быть пересмотрено, но для этого женщине нужно пересмотреть свою жизненную позицию и ценности в отношении своего ребенка, считает он.

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Глава региона отметил, что ему поступили сотни обращений от жителей региона, в которых люди просят вмешаться в ситуацию и не дать разлучить мать и ребенка. Владимиров с ними не согласился и подчеркнул, что приоритетом должна быть жизнь ребенка, хотя ситуация и трагичная.

Как сообщалось ранее, мать ребенка долгое время отказывалась от лечения своей дочери 2018 года рождения. Девочку изъяли, ей требовалась срочная госпитализация. Сама женщина, которая придерживается вегетарианства, считает, что девочка "просто худенькая".

По факту случившегося возбуждено уголовное по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Органы опеки направили в суд иск с требованием лишить мать ребенка родительских прав.

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