Завершившийся 9 марта 21-й тур чемпионата российской Премьер-лиги запомнится одним из самых ярких матчей нынешнего сезона. Он состоялся в Ростове-на-Дону, где местная команда в невероятном по своей драматургии действе одолела московский ЦСКА - 3:2.

Турнирная подоплека этой игры была очевидна: перед туром "Ростов" и ЦСКА вместе с "Локомотивом" имели по 35 очков и делили места с третьего по пятое. То есть встречались прямые конкуренты за путевки в Лигу чемпионов, которые достанутся первым трем командам чемпионата.

Триллер начался на 21-й минуте, когда главный арбитр матча Владислав Безбородов не просто назначил пенальти в ворота армейцев, а еще и показал прямую красную карточку за фол последней надежды Ильзату Ахметову.

Дальше - больше. Роман Еременко, подошедший к точке, переиграть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева не смог, и уже в следующей атаке забили гости: отличился Арнор Сигурдссон. Правда, уже через семь минут, на 32-й, Еременко исправился, сравняв счет потрясающим по красоте ударом издали - 1:1.

На этом злоключения "красно-синих" не закончились. На 51-й минуте ЦСКА снова получил двойное наказание в виде пенальти и красной на фол последней надежды. На этот раз провинился 17-летний Вадим Карпов, заплетший ноги убегавшему Ивелину Попову. Болгарский полузащитник в отличие от Еременко шансов Акинфееву не дал - 2:1. Ну а на 63-й минуте преимущество "Ростова" закрепил Павел Мамаев, забивший в первом же официальном матче с октября 2018-го, - 3:1.

Армейцы между тем не сдались. Федор Чалов, не попавший в стартовый состав ЦСКА впервые с декабря 2018 года, на поле все-таки вышел и почти сразу организовал автогол ростовчанина Осипенко. А потом Федор и вовсе мог стать абсолютным героем матча, если бы реализовал уже третий в этой игре пенальти. Но переиграть голкипера "Ростова" Сергея Песьякова ему не удалось. На спасение армейцам помимо оставшегося основного времени было отведено еще восемь минут дополнительного, но ростовчане победу не отдали. Она позволила подопечным Карпина сравняться по очкам с "Локомотивом", который днем ранее на своем поле одолел "Ахмат" - 1:0. Окончательная расстановка команд в топ-5 стала известна уже по итогам матча "Спартак" - "Краснодар", прошедшего вечером 9 марта.

Что касается игры в Черкизово, "железнодорожники" не выигрывали в Премьер-лиге с 22 ноября, поэтому вспомнить вкус победы для них было особенно важно. Три очка пришлось выцарапывать: португалец Эдер вывел "Локо" вперед еще в первом тайме, но в самой концовке гости получили право на пенальти. "Красно-зеленых" выручил Гилерме, сумевший парировать 11-метровый.

- Я очень рад, что помог команде выиграть, - прокомментировал свой вклад в успех "Локомотива" сам герой матча. - Мы играли хорошо, но немного не хватило, чтобы забить второй гол. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать.

По ходу матча "Ростов" - ЦСКА главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил три пенальти. Из них был реализован лишь один

Тем временем, грозненцев, похоже, ждет тяжелая борьба за выживание. Уступив в Москве, "Ахмат" остался на предпоследнем месте, хотя мог с него уйти с учетом поражения прямого конкурента за прописку в элите, казанского "Рубина", уступившего "Крыльям Советов" - 0:1. Казанцы, которых зимой возглавил Слуцкий, не могут выиграть девять матчей кряду.

Сейчас "Рубин" и "Ахмат" делят 14-15-е места. Отставание от "Крыльев" и "Тамбова", занимающих 12-13-е строчки, два очка. Впрочем, не стоит забывать и о замыкающем таблицу "Сочи", для которого победа над "Уралом" - 2:0 - стала первой за девять матчей. Кстати, очередным результативным действием отметился новичок южан Александр Кокорин, ассистировавший автору победного мяча Андрею Мостовому.

Статистика

"Оренбург" - "Арсенал" - 2:0.

Голы: Деспотович, 13, 77.

"Динамо" - "Тамбов" - 1:0.

Гол: Комличенко, 34.

"Рубин" - "Крылья Советов" - 0:1.

Гол: Попович, 42.

"Сочи" - "Урал" - 2:0.

Голы: Мостовой, 35; Заика, 64.

"Локомотив" - "Ахмат" - 1:0.

Гол: Эдер, 32.

"Ростов" - ЦСКА - 3:2.

Голы: Еременко, 31; Попов, 53 (пенальти); Мамаев, 63 - Сигурдссон, 25; Осипенко, 75 (автогол).