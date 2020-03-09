"Спартак" проиграл на своем поле "Краснодару"

На неделе спартаковцы провели сверхнапряженный поединок против ЦСКА в четвертьфинале Кубка страны. Были подозрения, что после такой битвы у команды Тедеско может быть меньше сил, чем у их сегодняшнего соперника. Все-таки "Краснодар" уже вылетел из Кубка и Лиги Европы. И может полностью сосредоточиться на чемпионате.

В целом, матч в Тушино прошел в равной борьбе. По большому счету, "Спартак" допустил только одну ошибку и поплатился за нее. На 69-й минуте Илья Кутепов сбил в собственной штрафной Маркуса Берга. Сергей Лапочкин указал на "точку", а бывший форвард "красно-белых" Ари свой шанс использовал - 1:0.

В концовке в действиях "Спартака" было много сумбура, а краснодарцы уверенно защищались. Пожалуй, самым интересным эпизодом на последних минутах стало удаление Романа Зобнина в компенсированое время.

"Краснодар" удержал победный счет и вернулся на второе место с 41 набранным очком, опередив "Ростов" (38 очков). Что касается москвичей, то "красно-белые" идут на десятом месте с 25-ю очками. Отрыв от зоны вылета составляет всего три балла.