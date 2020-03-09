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09.03.2020 14:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Альтернативный герб города нарисовали в Челябинске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: сайт graffiticrew Фото: сайт graffiticrew
Фото: сайт graffiticrew

Изображение верблюда высотой в несколько метров появилось на фасаде дома по улице Дальневосточная в Челябинске.

Фото: ural-meridian.ru
Закрасили серой краской. В Челябинске уничтожили граффити на стене дома

Альтернативный герб Челябинска с верблюдом, на спине которого расположился город с дымящими трубами и льющимся из мартенов металлом, изобразил мастер граффити Тимур "Бразил" Абдуллаев, сообщили в челябинском объединении художников-граффити.

"Наш граффити-художник Тимур Бразил делает новое оформление фасада дома в стиле граффити на улице Дальневосточной Калининского района. Это большое изображение размером в несколько этажей! На фотографиях изображён символ нашего города - верблюд", - сообщили художники на сайте объединения.

Как уже сообщала "РГ", ранее мэрия Челябинска сообщила о намерении украсить фасады зданий на гостевых маршрутах работами объединения художников Graffiti Russia. Они должны нести положительные эмоции и напоминать о главных человеческих ценностях, отметили в мэрии.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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