Альтернативный герб города нарисовали в Челябинске

Изображение верблюда высотой в несколько метров появилось на фасаде дома по улице Дальневосточная в Челябинске.

Альтернативный герб Челябинска с верблюдом, на спине которого расположился город с дымящими трубами и льющимся из мартенов металлом, изобразил мастер граффити Тимур "Бразил" Абдуллаев, сообщили в челябинском объединении художников-граффити.

"Наш граффити-художник Тимур Бразил делает новое оформление фасада дома в стиле граффити на улице Дальневосточной Калининского района. Это большое изображение размером в несколько этажей! На фотографиях изображён символ нашего города - верблюд", - сообщили художники на сайте объединения.

Как уже сообщала "РГ", ранее мэрия Челябинска сообщила о намерении украсить фасады зданий на гостевых маршрутах работами объединения художников Graffiti Russia. Они должны нести положительные эмоции и напоминать о главных человеческих ценностях, отметили в мэрии.