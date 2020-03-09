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09.03.2020 13:34
Рубрика: Экономика

Соцвыплаты проиндексируют, несмотря на падение рубля

Текст: Ксения Воронцова
В Госдуме заявляют, что средства на обязательства в социальной сфере, запланированные на 2020 год, уже предусмотрены, так что все они должны быть выполнены, несмотря на падение нефти и рубля. Подтверждают это и в Совете Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Полагаю, что социальные обязательства, которые запланированы, определены законодательно, под них средства в бюджете предусмотрены, они в полном объеме должны быть выполнены", - приводит РИА Новости слова главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости
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Депутат заявил, что такая нестабильность отражается на экономике России, но социальные обязательства должны быть исполнены, в том числе и благодаря финансовой "подушке безопасности". Говоря о перспективах, он отметил, что в данном случае время покажет. "Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере", - сказал Нилов.

По его словам, в ситуации, когда растет доллар и, следовательно, повышаются цены на товары из-за границы, продукция российских производителей, если она не зависит от импорта, становится более привлекательной. Депутат напомнил, что в 2014 году стоимость евро доходила до 120 рублей, причем ситуацию тогда усугубляли спекуляции на рынке.

Нилов выразил надежду, что ситуация нормализуется.

Зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова подчеркнула, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Сенатор добавила, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов.

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