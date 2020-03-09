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09.03.2020 11:29
Рубрика: Экономика

Курс доллара поднялся почти до 75 рублей

Текст: Роман Маркелов
Днем в понедельник рубль продолжил дешеветь на форекс-рынке из-за обвала цен на нефть, следует из данных торгов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен

Так, около 11:00 мск доллар касался отметки 75 рублей, а евро приближался к 86 рублям.

Падение рубля на форекс-рынке продолжается с ночи 9 марта, после открытия азиатских бирж и торгов на нефтяном рынке. Стоимость барреля нефти марки Brent сразу же рухнула примерно на 20% - с 46 долларов на момент закрытия до 35 долларов. Около 11:00 мск нефть Brent колебалась возле 34 долларов за баррель, следует из данных биржи ICE.

Минфин и Банк России в понедельник выпустили заявления, из которых следует, что они поддержат рубль. Так, ЦБ приостановил закупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, а Минфин будет продавать валюту из Фонда национального благосостояния, если стоимость нефти надолго задержится возле цены отсечения в бюджетном правиле - 42,4 доллара за баррель.

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