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09.03.2020 10:51
Рубрика: Экономика

Минфин поддержит рубль продажей валюты из ФНБ

Текст: Игорь Зубков
Снижение цен на нефть марки Urals ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом (42,4 доллара за баррель), запускает механизм продажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для компенсации недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс рубля, указывает Минфин в специальном сообщении.

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Так, при снижении Urals (которая стоит немного меньше Brent) до 37,4 доллара за баррель объем недополученных нефтегазовых доходов (а значит, и объем продаж валюты из ФНБ) составит 0,3 млрд доллара в месяц, а при цене Urals до 32,4 доллара за баррель выпадающие доходы достигнут 1 млрд долларов в месяц, следует из расчетов Минфина.

Одновременно Банк России объявил о прекращении своих операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Всего за март Банк России должен был купить около 2,9 млрд долларов.

Объем ликвидных средств ФНБ, включая средства, которые должны поступить в фонд в середине года (валюта, приобретенная в 2019 году) превысил 150 млрд долларов, или 9,2% ВВП. Этого хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель в ценах 2017 года на протяжении 6-10 лет, уверен Минфин. При этом если объем ликвидных средств ФНБ упадет ниже 5% ВВП, траты из него на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда будут ограничены планкой в размере 1% ВВП в год.

В то же время ослабление рубля выгодно бюджету: повышение курса доллара на каждый 1 рубль сверх прогнозного уровня (65,7 рубля за доллар в текущем году) приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 млрд рублей.

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