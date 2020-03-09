Минфин поддержит рубль продажей валюты из ФНБ

Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс рубля, указывает Минфин в специальном сообщении.

Так, при снижении Urals (которая стоит немного меньше Brent) до 37,4 доллара за баррель объем недополученных нефтегазовых доходов (а значит, и объем продаж валюты из ФНБ) составит 0,3 млрд доллара в месяц, а при цене Urals до 32,4 доллара за баррель выпадающие доходы достигнут 1 млрд долларов в месяц, следует из расчетов Минфина.

Одновременно Банк России объявил о прекращении своих операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Всего за март Банк России должен был купить около 2,9 млрд долларов.

Объем ликвидных средств ФНБ, включая средства, которые должны поступить в фонд в середине года (валюта, приобретенная в 2019 году) превысил 150 млрд долларов, или 9,2% ВВП. Этого хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель в ценах 2017 года на протяжении 6-10 лет, уверен Минфин. При этом если объем ликвидных средств ФНБ упадет ниже 5% ВВП, траты из него на покрытие дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда будут ограничены планкой в размере 1% ВВП в год.

В то же время ослабление рубля выгодно бюджету: повышение курса доллара на каждый 1 рубль сверх прогнозного уровня (65,7 рубля за доллар в текущем году) приводит к изменению базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета текущего года на 70 млрд рублей.