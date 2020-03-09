Новости

Котировки акций российских компаний на Лондонской бирже обвалились на 20-25% 12:22
В Судане совершено покушение на премьер-министра страны 11:59
В Германии число инфицированных коронавирусом достигло 1112 человек 11:56
Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка 11:52
Чехия и Польша вводят проверки на границе с Германией из-за коронавируса 11:45
В Московской школе экспортера прошли обучение более тысячи человек 11:40
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек 11:35
Президент Турции обсудит Сирию с главами Еврокомиссии и Евросовета 11:25
Матч "Ростов" - ЦСКА посетят 35 тысяч болельщиков 11:19
Судья запретил футболистам итальянского клуба играть матч в медицинских масках 11:07
Взлет доллара и евро не привел к дефициту валюты во Владивостоке 10:37
Макгрегор высмеял Нурмагомедова за слова об уличных драках 10:33
Российские моряки спасли яхту "Сибирь" из "кладбища кораблей" 10:28
Почему на АЗС нельзя вставлять пистолет в бак до оплаты 10:02
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен 09:57
"Реал" проиграл "Бетису" в чемпионате Испании 09:32
WSJ: Снижение цен на нефть Саудовской Аравией направлено на ослабление позиций России 09:28
На стене сахалинской многоэтажки появилось кино-граффити 09:20
В Индии коронавирус диагностировали у трехлетнего ребенка 08:55
На Сахалине объявили о начале приема заявок на добычу бурого медведя 08:50
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9 08:25
Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна 07:45
Медики рассказали о реальном влиянии на здоровье стакана воды натощак 07:40
Пушков ответил на слова Климкина о "катастрофе" в День Победы 07:27
В Ухане закрыли 11 временных госпиталей из 14 06:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
09.03.2020 11:07
Рубрика: Спорт

Судья запретил футболистам итальянского клуба играть матч в медицинских масках

Текст: Максим Домчев

Футболисты клуба второго итальянского дивизиона "Пескара" вышли на матч чемпионата страны против "Беневенто" с медицинскими масками на лице.

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса

Распространение коронавируса в Италии серьезно отразилось на футболе. Часть матчей высшего дивизиона были перенесены на май, другие проводятся без зрителей, а профсоюз футболистов настаивает на том, что сезон пора приостановить. И даже угрожает забастовкой. Во вторник данный вопрос будет рассмотрен на заседании федерации футбола страны.

Пока же матчи все же проводятся. В Серии В, втором по силе итальянском дивизионе, на гостевой матч против "Беневенто" футболисты "Пескары" вышли в медицинских масках, сообщает Twitter клуба.

Оба клуба базируются на юге страны и там не был введен карантин, в отличие от северной части. Однако футболисты гостей из-за существующего риска заражения вышли на поле в специальных медицинских масках, опасаясь за здоровье всех участников матча.

Владелец итальянского футбольного клуба заболел коронавирусом

Арбитр матча Андреа Рапуано попросил гостей снять маски, поскольку правилами футбола это запрещено.Команды сыграли при пустых трибунах и "Пескара" уступила 0:4.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала вспышки достигло 7375 человек, из которых 366 скончались, 622 вылечились.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка
ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен
Пушков ответил на слова Климкина о "катастрофе" в День Победы
Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса
В "Фобосе" назвали температурный коридор лета 2020 года
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы