Судья запретил футболистам итальянского клуба играть матч в медицинских масках

Футболисты клуба второго итальянского дивизиона "Пескара" вышли на матч чемпионата страны против "Беневенто" с медицинскими масками на лице.

Распространение коронавируса в Италии серьезно отразилось на футболе. Часть матчей высшего дивизиона были перенесены на май, другие проводятся без зрителей, а профсоюз футболистов настаивает на том, что сезон пора приостановить. И даже угрожает забастовкой. Во вторник данный вопрос будет рассмотрен на заседании федерации футбола страны.

Пока же матчи все же проводятся. В Серии В, втором по силе итальянском дивизионе, на гостевой матч против "Беневенто" футболисты "Пескары" вышли в медицинских масках, сообщает Twitter клуба.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020

Оба клуба базируются на юге страны и там не был введен карантин, в отличие от северной части. Однако футболисты гостей из-за существующего риска заражения вышли на поле в специальных медицинских масках, опасаясь за здоровье всех участников матча.

Арбитр матча Андреа Рапуано попросил гостей снять маски, поскольку правилами футбола это запрещено.Команды сыграли при пустых трибунах и "Пескара" уступила 0:4.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала вспышки достигло 7375 человек, из которых 366 скончались, 622 вылечились.