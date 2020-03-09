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09.03.2020 19:08
Рубрика: В мире

В Германии появились первые жертвы коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Власти Германии подтвердили два случая смерти от коронавируса нового типа. Об этом сообщает Bild со ссылкой на министерство здравоохранения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

По данным ведомства, один человек скончался от осложнений, вызванных вирусом, в городе Хайнсберг, другой - в Эссене. Таким образом, коронавирус отнял жизни уже у трех граждан Германии, ранее в Египте скончался отдыхавший там пожарный из Гамбурга.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
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По данным Института имени Роберта Коха, который ведет ежедневную статистику, количество инфицированных в Германии составляет 1112 человек. Больше всего заразившихся в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия (484), Баварии (256) и Баден - Вюртемберге (199). По мнению министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, пик распространения заболевания в стране еще не пройден.

Чтобы сократить риск распространения вируса, власти Чехии и Польши с сегодняшнего дня ввели выборочную проверку температуры у пересекающих границу со стороны Германии.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в около 100 странах мира.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

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