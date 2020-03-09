Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.03.2020 17:00
Рубрика: Видео

Видео: пассажир выпал из покатившегося под уклон микроавтобуса

Текст: Вадим Давыденко

Неудачник года - водитель пассажирского микроавтобуса, затеявший разворот на улице с таким крутым уклоном. Не удержав руль, он отправил маршрутку в свободное плавание с лихими виражами то вправо, то влево и прыжками на колдобинах. Чудо, что на его пути были лишь несколько припаркованных машин и ни одного пешехода.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: в США плохая видимость на дороге привела к ДТП с 70 машинами

А счастливчик года это, наверное, пассажир, сидевший в микроавтобусе у передней двери. На одном из крутых виражей дверь маршрутки внезапно открылась и бедняга стремительно вывалился на мостовую.

Казалось, еще миг, и он окажется под колесами микроавтобуса, в котором только что ехал, но судьба оказалась милостива. Маршрутка снова вильнула, объехала лежащего на мостовой мужчину, и наконец-то остановилась...

Пикап рискнул переехать разлившийся ручей: что из этого вышло
Видео: полисмены вытащили шофера из горящей кабины за миг до взрыва
#видео #авто