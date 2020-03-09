Видео: пассажир выпал из покатившегося под уклон микроавтобуса

Неудачник года - водитель пассажирского микроавтобуса, затеявший разворот на улице с таким крутым уклоном. Не удержав руль, он отправил маршрутку в свободное плавание с лихими виражами то вправо, то влево и прыжками на колдобинах. Чудо, что на его пути были лишь несколько припаркованных машин и ни одного пешехода.

А счастливчик года это, наверное, пассажир, сидевший в микроавтобусе у передней двери. На одном из крутых виражей дверь маршрутки внезапно открылась и бедняга стремительно вывалился на мостовую.

Казалось, еще миг, и он окажется под колесами микроавтобуса, в котором только что ехал, но судьба оказалась милостива. Маршрутка снова вильнула, объехала лежащего на мостовой мужчину, и наконец-то остановилась...