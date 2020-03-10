Авиабилеты на зарубежных направлениях подорожают с четверга

Новости

В минэнерго Саудовской Аравии не видят смысла в новой встрече ОПЕК+ 17:38
На кинофестивале "Северный Характер" покажут более полусотни фильмов 17:24
Экс-министр МВД Коми останется под стражей до 17 апреля 17:23
Антропологи: Homo erectus оказался более развитым, чем считалось 17:21
Подтвержден второй случай полного излечения от ВИЧ 17:18
"Би-2" перенесли концерты в Германии и Чехии из-за коронавируса 17:16
Болгария потребует от ЕС 130 млн евро для борьбы с мигрантами 17:09
Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин 17:06
Когда в Беларуси появится свой электромобиль 17:03
Власти Кубы разработали план по борьбе с коронавирусом 16:50
На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М 16:32
Корветы Балтийского флота "уничтожили" подлодку в Атлантике 16:25
На Ставрополье из-за коронавируса отменили массовые мероприятия 16:25
Переболевшим коронавирусом россиянам помогут в поиске работы 16:22
Себестоимость горячего школьного питания может составить 70 рублей 16:09
В Кузбассе два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде 16:08
Внешность возрожденного Ford Bronco рассекретили до премьеры 16:07
В общественном транспорте Подмосковья усилены меры дезинфекции 16:03
Петербургские хирурги спасли младенца с редкой патологией легкого 16:00
В Гатчине заложили камень в основание памятника Александру III 15:59
Австрия запретила въезд путешественников из Италии 15:57
Раскрыта тайна древнего города в Сирии, сожженного "небесным огнем" 15:57
Нижегородку осудили за торговлю детьми 15:52
В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19 15:52
В Ростовской области подростки напали на почтальона 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
10.03.2020 16:16
Рубрика: Экономика

Авиабилеты на зарубежных направлениях подорожают с четверга

Текст: Евгений Гайва
Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях в рублях вырастет с четверга, 12 марта исходя из курса евро в 82 рубля, рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Взаиморасчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу евро, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на основе официального курса Центробанка России. Пересчет стоимости авиабилетов происходит еженедельно в ночь со вторника на среду.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
В Ростуризме сориентировали россиян на путешествия внутри страны

"Уникальность этой ситуации в том, что стоимость авиабилетов будет пересчитана в четверг. То есть у пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам", - пояснил Дмитрий Горин. До 12 марта стоимость зарубежных авиабилетов заморожена на прежнем уровне - 73,5 рубля за евро, уточнил он.

Так произошло из-за повышения курса евро и доллара в понедельник, который в России был выходным днем. Сегодня, 10 марта резолюцией международной организации был установлен новый курс 82,00 рубля за евро. То есть европейская валюта подорожала на 11%. В такой же пропорции повысятся рублевые цены на авиабилеты.

На стоимость авиаперелетов внутри России решение IATA никак не повлияет, подчеркнул Дмитрий Горин.

Фото: iStock
До какой отметки может снизиться курс рубля

Россиянам, приобретающих авиабилеты на зарубежные рейсы стоит обратить внимание на специальные тарифы авиакомпаний, которые предлагают скидки и даже могут включать в стоимость билета страховку от невылета, добавил эксперт.

Ранее Центробанк России установил официальные курсы валют - 81,86 рубля за евро, 72,02 рубля - за доллар.

Экономика Туризм Экономика Транспорт Авиатранспорт Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
ЦБ увеличит лимит переводов по номеру телефона более чем в три раза
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ