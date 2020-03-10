Авиабилеты на зарубежных направлениях подорожают с четверга

Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях в рублях вырастет с четверга, 12 марта исходя из курса евро в 82 рубля, рассказал "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Взаиморасчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу евро, который устанавливает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на основе официального курса Центробанка России. Пересчет стоимости авиабилетов происходит еженедельно в ночь со вторника на среду.

"Уникальность этой ситуации в том, что стоимость авиабилетов будет пересчитана в четверг. То есть у пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам", - пояснил Дмитрий Горин. До 12 марта стоимость зарубежных авиабилетов заморожена на прежнем уровне - 73,5 рубля за евро, уточнил он.

Так произошло из-за повышения курса евро и доллара в понедельник, который в России был выходным днем. Сегодня, 10 марта резолюцией международной организации был установлен новый курс 82,00 рубля за евро. То есть европейская валюта подорожала на 11%. В такой же пропорции повысятся рублевые цены на авиабилеты.

На стоимость авиаперелетов внутри России решение IATA никак не повлияет, подчеркнул Дмитрий Горин.

Россиянам, приобретающих авиабилеты на зарубежные рейсы стоит обратить внимание на специальные тарифы авиакомпаний, которые предлагают скидки и даже могут включать в стоимость билета страховку от невылета, добавил эксперт.

Ранее Центробанк России установил официальные курсы валют - 81,86 рубля за евро, 72,02 рубля - за доллар.