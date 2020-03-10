АвтоВАЗ рассказал о возможном повышении цен на свои машины

АвтоВАЗ рассматривает возможность изменения цен на свои автомобили из-за снижения цен на нефть и ослабления рубля. Компания ждет от правительства России более расширенные меры поддержки отечественного авторынка.

"АвтоВАЗ внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации - снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья. Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АвтоВАЗа в частности.

Сегодня АвтоВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию. АвтоВАЗ приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации", - рассказал руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

"Российской газете" также удалось узнать, повлияет ли на работу АвтоВАЗа ситуация с коронавирусом.

"Некоторые глобальные поставщики АвтоВАЗа доставляют нам небольшое количество компонентов со своих китайских заводов. В настоящее время мы имеем необходимый запас этих деталей. АвтоВАЗ также оценивает потенциальные риски для локальных поставщиков, некоторые из которых также получают детали из Китая. В компании создан оперативный штаб, который совместно с поставщиками первого и последующих уровней совместно оценивает потенциальные риски для поставок и вырабатывает сценарии действий в случае негативного развития ситуации. Завод работает по графику", - пояснили в компании.