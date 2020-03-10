Банк России начнет упреждающую продажу валюты внутри страны

Перед открытием торгов на Московской бирже Банк России объявил о начале упреждающей продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Объем продаж будет рассчитываться по фактической цене нефти - чем она ниже, тем больше объем интервенций.
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В соответствии с бюджетным правилом "регулярные" продажи валюты из ФНБ могли бы начаться в апреле, если за март средневзвешенная цена нефти оказалась бы ниже цены отсечения - 42,4 доллара за баррель. Однако Банк России решил не дожидаться апреля, а оказать поддержку рублю и рублевым активам немедленно.
Накануне Банк России объявил о прекращении покупок валюты в рамках бюджетного правила.