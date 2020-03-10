ЦБ предоставит банкам дополнительную ликвидность

Вместе с тем Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы.

Одновременно Банк России объявил о начале продаж иностранной валюты.

Все это должно помочь российскому рынку спокойнее пережить первый день торгов после падения цен на нефть в результате распада альянса ОПЕК+.