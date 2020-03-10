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10.03.2020 09:52
Рубрика: Экономика

ЦБ предоставит банкам дополнительную ликвидность

Текст: Игорь Зубков
Перед началом торгов на Московской бирже Банк России объявил о проведении аукциона "репо" "тонкой настройки" на 500 млрд рублей и увеличении лимита операций "валютный своп" со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долларов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вместе с тем Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы.

ЦБ решил приостановить покупки валюты из-за обвала нефтяных цен

Одновременно Банк России объявил о начале продаж иностранной валюты.

Все это должно помочь российскому рынку спокойнее пережить первый день торгов после падения цен на нефть в результате распада альянса ОПЕК+.

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