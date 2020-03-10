ЦБ предоставит банкам дополнительную ликвидность

Перед началом торгов на Московской бирже Банк России объявил о проведении аукциона "репо" "тонкой настройки" на 500 млрд рублей и увеличении лимита операций "валютный своп" со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долларов.
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Вместе с тем Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы.
Одновременно Банк России объявил о начале продаж иностранной валюты.
Все это должно помочь российскому рынку спокойнее пережить первый день торгов после падения цен на нефть в результате распада альянса ОПЕК+.