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10.03.2020 18:02
Рубрика: Экономика

Банки рассказали о спросе граждан на валюту после ослабления рубля

Текст: Игорь Зубков
Ослабление рубля не привело к ажиотажному спросу на валюту, сообщают банки.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

"В выходные мы наблюдали небольшой рост спроса на доллары и евро, но клиенты не совершали больших покупок, - сообщили "РГ" в Промсвязьбанке. - Оборот по состоянию на утро вторника вырос примерно на 25-30% относительно средних показателей. На текущий момент ситуация стабилизировалась, повышенного спроса не отмечаем".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Рост интереса к снятию средств в валюте наблюдает Райффайзенбанк.

"Повышенного спроса со стороны клиентов на проведение валютнообменных операций не фиксируем", - сообщили в ВТБ. Там подчеркивают, что банк обеспечен необходимым запасом наличной валюты.

Также не наблюдает повышенного спроса на валютные операции Московский кредитный банк.

Сбербанк и Альфа-Банк не ответили на запрос "Российской газеты".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Быстрая девальвация рубля является ключевым краткосрочным риском для банковской системы: она способна вызвать краткосрочный панический отток валютных вкладов населения, что может потребовать от банков выхода из валютных долговых ценных бумаг, повышения ставок по валютным депозитам и иных мер, указывает рейтинговое агентство НКР.

Банк России во вторник увеличил лимит по операциям "валютный своп" по предоставлению долларов с 3 млрд до 5 млрд долларов. В случае особенно заметного оттока валютных пассивов он может прибегнуть к предоставлению дополнительной валютной ликвидности сверх уже объявленных мер.

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