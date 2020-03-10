Банки рассказали о спросе граждан на валюту после ослабления рубля

Ослабление рубля не привело к ажиотажному спросу на валюту, сообщают банки.

"В выходные мы наблюдали небольшой рост спроса на доллары и евро, но клиенты не совершали больших покупок, - сообщили "РГ" в Промсвязьбанке. - Оборот по состоянию на утро вторника вырос примерно на 25-30% относительно средних показателей. На текущий момент ситуация стабилизировалась, повышенного спроса не отмечаем".

Рост интереса к снятию средств в валюте наблюдает Райффайзенбанк.

"Повышенного спроса со стороны клиентов на проведение валютнообменных операций не фиксируем", - сообщили в ВТБ. Там подчеркивают, что банк обеспечен необходимым запасом наличной валюты.

Также не наблюдает повышенного спроса на валютные операции Московский кредитный банк.

Сбербанк и Альфа-Банк не ответили на запрос "Российской газеты".

Быстрая девальвация рубля является ключевым краткосрочным риском для банковской системы: она способна вызвать краткосрочный панический отток валютных вкладов населения, что может потребовать от банков выхода из валютных долговых ценных бумаг, повышения ставок по валютным депозитам и иных мер, указывает рейтинговое агентство НКР.

Банк России во вторник увеличил лимит по операциям "валютный своп" по предоставлению долларов с 3 млрд до 5 млрд долларов. В случае особенно заметного оттока валютных пассивов он может прибегнуть к предоставлению дополнительной валютной ликвидности сверх уже объявленных мер.