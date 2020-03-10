Дилеры Geely рассекретили цены на конкурента Seltos и Karoq

Кроссовер Geely Coolray будет стоить в России 1 449 990 и 1 499 990 рублей в зависимости от комплектации. По крайней мере, так утверждают дилеры бренда.

Хотя представительство автокомпании цены еще не объявляло, в некоторых автосалонах их уже рассекретили. Так, в орловском ДЦ рядом с машиной в комплектации Flagship поставили табличку с ценником, на котором указана цифра в 1 449 990 рублей. Соответствующий снимок опубликовал портал "Китайские автомобили". Издание утверждает, что такие же цены называют потенциальным покупателям в Москве и Сургуте.

Напомним, в версии Flagship машина получит светодиодные фары, панорамную крышу с люком, комбинированную отделку салона, бесключевой доступ, круиз-контроль, мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, "зимний пакет" с обогревом заднего дивана, руля и зоны покоя "дворников", камеру кругового обзора, функцию контроля слепых зон и систему автопарковки.

Кроссоверы в комплектации Flagship Sport отличаются лишь внешними особенностями. У них крыша контрастного черного цвета, крупный спойлер и накладки на боковых зеркалах в стиле "карбон".

Оснащаются все Geely Coolray полуторалитровыми "турботройками" на 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями мокрого типа.

Интересно, конечно, у китайских автокомпаний. Цены на #Geely Coolray официально не названы, а некоторые дилеры уже предлагают покупать машины, выставляют прайсы. Это фото сделано в субботу в Орле. Подробности тут: https://t.co/QI8orvkYgI pic.twitter.com/oLFK6rE9Dq — AutoChina24 (@AutoChina24) March 10, 2020

Отметим, что в Беларуси, где кроссовер и собирают, он значительно дешевле - в пересчете по курсу топовая версия оценена в 1 324 000 рублей. Впрочем, местные дилеры уже готовятся переписывать прайсы - в республике утверждают, что именно российские ценники станут ориентиром для местных маркетологов.

Несмотря на то, что Geely Coolray будет несколько дороже, чем предполагалось, он все равно останется в статусе конкурента Kia Seltos и Skoda Karoq. У первого за 1 519 900 рублей доступна предтоповая комплектация с 2-литровым 149-сильным "атмосферником", вариатором и передним приводом. У второго 1 499 000 рублей стоит средняя версия с турбированным 1.4 на 150 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом". Правда, оснащаются обе машины чуть проще "китайца".

Зато теперь Coolray зашел в нишу более крупных "соотечественников". За те же деньги можно взять хорошо укомплектованные переднеприводные Haval F7x и Chery Tiggo 8. У второго при этом более мощный мотор и складываемый третий ряд сидений. Кроме того, конкурентом компактного кроссовера от Geely станет и еще один кроссовер бренда - Atlas. За полтора миллиона у него уже есть достойные варианты с полным приводом.

Ожидается, что продажи Geely Coolray в России стартуют в конце марта.