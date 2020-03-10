Дорога ярости: владелец BMW протаранил мешавший обгону пикап

Глядя на это видео, можно подумать, что на узкой горной тропе столкнулись кровные враги, давно не видевшиеся и вот теперь, при случайной встрече, решившие посчитаться. Один из них, тот, что на белом BMW, яростно таранит пикап Ford своего недруга, снова и снова отъезжает и бьет кузовом о кузов. Второй, видимо, памятуя о нанесенном своему визави давнем оскорблении - умыкнутой накануне свадьбы невесте или, хуже того, угнанной отаре овец - пытается ретироваться с места стычки, но теснота улиц не позволяет.

Но, как выяснили местные (инцидент произошел в Лос-Анджелесе) полицейские, всё оказалось не совсем так. Машины некоторое время ехали в одном ряду один за другим (пикап шел впереди) - и Ford, как показалось нетерпеливому владельцу BMW, двигался оскорбительно медленно, не давая себя обогнать. Джигит терпел, сколько мог, но в какой-то момент кровь ударила в голову, а нога сама вдавила в пол педаль газа.

Лихач принялся таранить медлительный пикап, не обращая внимания на свой оторванный бампер и почему-то не закрывая водительскую дверь. Возможно, подумывал выскочить из машины и кулаками объяснить обидчику, насколько он неправ, но тот успел скрыться.

А потом появился полицейский патруль, который не принял во внимание эмоциональный рассказ джигита на BMW и арестовал его. Агрессивное поведение задержанного 27-летнего студента квалифицировано как нападение и в ближайшее время суд даст случившемуся строгую оценку.