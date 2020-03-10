Двум участникам банды GTA дали 25 лет колонии

Суд в Таджикистане признал Боира Гуломова и Муроджона Каримова виновными в участии в устойчивой вооруженной банде, совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений на территории России.

Как пояснили Как сообщили "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры России, Гуломов и Каримов - двое сбежавших из России участников банды GTA в 2014 году - были объявлены в международный розыск, после чего были задержаны на территории Таджикистана. Так как эта республика не выдает своих граждан в другие страны по уголовным преступлениям, российские прокуроры отправили в Душанбе запрос с материалами дела для привлечения их к таджикскому суду. Как отметили в пресс-службе, итогом совместной эффективной работы Генеральной прокуратуры России с Генеральной прокуратурой Таджикистана, стал состоявшийся приговор, который вынесла судебная коллегия по уголовным делам суда Согдийской области Таджикистана.

Как напомнили в Генпрокуратуре, в 2014 году некоторые из участников банды GTA были задержаны в России и впоследствии приговорены к пожизненному лишению свободы. По данным следствия в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Банда, названная по аналогии с популярной компьютерной игрой, совершала разбойные нападения на водителей на трассах в Подмосковье. Членов банды, доживших до окончательного решения суда признали виновными в 15 разбойных нападений, убийствах 17 человек и двух покушениях на убийство.