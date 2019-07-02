Последний участник "банды GTA" получил пожизненный срок

Мособлсуд вынес обвинительный приговор члену так называемой " банды GTA " Хазратхону Додохонову . За участие в вооруженном нападении на конвой в здании суда он получил 20 лет заключения, которые он будет отбывать в колонии особого режима.

Но окончательно, с учетом его неоспоримой виновности в причастности к убийствам и грабежам на дорогах, когда были убиты бандитами 17 человек, Додохонову назначено пожизненное лишение свободы.

Напомним, в августе прошлого года членов "банды GTA" - Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова - Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению. И лишь один подсудимый, Зафарджон Гулямов, был осужден на 20 лет лишения свободы.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, доказательства свидетельствуют о том, что Додохонов сам принимал активное участие в планировании побега из-под стражи и нападении на конвоиров. При этом он участвовал в наибольшем количестве преступлений, совершенных бандой, и его обвинение по сравнению с другими соучастниками было самым объемным. Хотя он утверждал, что выполнял в банде только роль водителя.

Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.