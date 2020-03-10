"Единая Россия" поддержит поправку Терешковой о президентских сроках

Фракция "Единая Россия" поддержит поправку депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предложила снять ограничения на количество президентских сроков в Конституции и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

"Такую поправку, если сейчас она будет соответственно оформлена, фракция "Единая Россия", несомненно, будет поддерживать", - заявил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Он также сообщил , что лидеры думских фракций соберутся для обсуждения инициативы Терешковой. По его словам, также будут проведены консультации с президентом.