На ХХ фестивале "Триумф джаза" выступят Spyro Gyra, Джон Скофилд и Авишай Коэн, Люка Дебарг и оркестр "Кремерата Балтика" сыграют самый оригинальный концерт сезона, Рудольф Бухбиндер устроит именины сердца для ценителей фортепиано, а Александр Князев - для любителей виолончели.

Кто играет: Группа Spyro Gyra, трио Джона Скофилда, трио Авишая Коэна, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, трио Олега Аккуратова, Сергей Головня, квартет Евгения Побожего, Кристина Ковалева.

Что играет: Джаз, фьюжн.

Почему идти: Фестиваль "Триумф джаза", без которого уже невозможно представить себе московскую весну, отмечает в этом году свое 20-летие. Благодаря мировому авторитету его арт-директора Игоря Бутмана на уже прошедших фестивалях в Москве выступили такие звезды жанра как Маккой Тайнер, Билли Кобэм, Ахмад Джамал, Джо Ловано, Роберт Гласпер и другие. На сей раз в числе триумфаторов - изобретатели smooth-джаза Spyro Gyra, любитель джазовой экзотики басист Авишай Коэн и гитарный небожитель Джон Скофилд. Ну и разумеется, неутомимый Игорь Бутман со своим оркестром, а также другие музыканты, представляющие отечественную школу джаза.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 13, 14, 15 марта; 600 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Б.А.М"/ Xiomara Bender

Кто играет: Люка Дебарг и Камерный оркестр "Кремерата Балтика".

Что играет: К. Пендерецкий - Чакона из "Польского реквиема" для струнного оркестра, М. Магин - Концерт для фортепиано №3, М. Вайнберг - Фортепианный квинтет (переложение для фортепиано, струнного оркестра и ударных А. Пушкарева и Г. Кремера).

Почему идти: Люка Дебарг, ставший открытием XV Конкурса им. Чайковского, обожаем нашей публикой за оригинальность и одухотворенность. "Кремерата Балтика", основанная выдающимся скрипачом Гидоном Кремером, отличается схожими качествами. Неудивительно, что французский пианист и прибалтийский оркестр нашли друг друга. Их совместная программа - настоящий манифест свободы от въевшихся штампов - ведет нас от монументальной сонорики Пендерецкого через "простые вещи" Магина к философскому трагизму Вайнберга. Весомая заявка на титул самого оригинального и одухотворенного концерта сезона.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 10 марта; 2 500 - 10 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер и солист Михаил Шехтман), солистка Юлия Лежнева,

Что играет: В.А. Моцарт - Концерт № 23 для фортепиано с оркестром, концертная ария Ch"io mi scordi di te, Ф. Шуберт - "Гретхен за прялкой", "Ночь и грезы", "Молодая монахиня", Симфония № 8 ("Неоконченная"), Г. Малер - вокальный цикл "Песни странствующего подмастерья".

Почему идти: Сопрано Юлия Лежнева, сначала покорив любителей оперы сверхскоростными барочными руладами, теперь все чаще обращается к романтическим сочинениям; к этому располагает и голос поистине ангельской красоты, и какое-то "детское" обаяние певицы. Песни Шуберта с их безудержным порывом, и вокальный цикл Малера с его пронзительной чувственностью требуют куда большего, чем просто вокальная техника - сопереживания. Для Лежневой, утверждающей "надо жить с мыслью о том, что миром движут любовь и доброта", это в порядке вещей.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 14 марта; 2 000 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Рудольф Бухбиндер.

Что играет: Л. ван Бетховен - Сонаты № № 30, 31 и 32.

Почему идти: Завершающий концерт полного цикла сонат Бетховена в исполнении Рудольфа Бухбиндера - именины сердца для каждого ценителя фортепиано. Австрийский пианист исполнит в Москве три последних сонаты композитора - величественные звуковые фрески, настоящие симфонии для фортепиано. И кому как не знаменитому пропагандисту творчества Бетховена раскрывать потаенный смысл одних из самых драматичных и абсолютно вневременных произведений, хранящихся в сокровищнице классической музыки.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 11 марта; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Лио Куокман), солисты Александр Князев, Мария Солозубова.

Что играет: И. Брамс - "Трагическая увертюра", Концерт для скрипки и виолончели с оркестром, К. Сен-Санс - Концерт № 1 для виолончели с оркестром, Э. Элгар - Концерт для виолончели с оркестром.

Почему идти: "Мне Брамса сыграют, - я вздрогну, я сдамся", - писал Пастернак. А тут к Брамсу еще и Сен-Санс с Элгаром; причем виолончельные концерты, от которых мурашки по коже бегают - до того они прекрасны. Российский национальный оркестр (за пультом - многообещающий Лио Куокман) и Александр Князев (самый харизматичный из российских виолончелистов) обещают повышенный эмоциональный фон, катарсис и бурю аплодисментов в финале.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 12 марта; 1 500 - 3 500 руб.