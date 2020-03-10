Госдеп назвал российское оружие для включения в СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые необходимо включить в продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Американская сторона убеждена, что договор должен охватывать не только предусмотренные ныне военные средства, но и спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3.

Речь идет о, например, таких "экзотических" с точки зрения США вооружениях, как "вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования", - цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Госдепа.

Он также напомнил, что в продление договора нужно включить не только Россию, но и Китай (о чем не раз говорил президент США Дональд Трамп), а также все "потенциальные угрозы" со стороны вооружений следующего поколения. При этом, при обсуждении контроля над вооружениями с Пекином должны быть гарантии того, что не будет гонки вооружений.

В США также убеждены, что в случае необходимости Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений можно продлить быстро, просто обменявшись дипломатическими нотами.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Россия все еще ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без каких-либо предусловий. По его словам, отсутствие определенности в отношении судьбы договора вызывает беспокойство. Продление СНВ-3 стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов ракетно-ядерной сфере, выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.