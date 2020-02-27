Новости

В Норвегии подтвержден первый случай заражения коронавирусом 02:23
Небензя: США игнорируют предложение РФ о моратории на размещение РСМД 01:54
Небензя: РФ ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без предусловий 01:25
Семь человек погибли при стрельбе на территории пивоварни в США 01:18
В один из портов Мексики не пустили круизный лайнер MSC Meraviglia 01:02
Савченко рассказала о "старых коррупционерах" и "молодых дебилах" Украины 00:47
Неизвестный начал стрелять по сотрудникам пивоварни в США 00:33
В Москве в тоннеле врезались и загорелись два автомобиля 26.02.2020
Патриарх Сербский поблагодарил патриарха Кирилла и Владимира Путина 26.02.2020
В Роспотребнадзоре рассказали о путях передачи коронавируса 26.02.2020
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 26.02.2020
Бастрыкин направил криминалистов для поиска детей в Черном море 26.02.2020
Пара Забияко-Энберт завершила карьеру 26.02.2020
МИД РФ призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран 26.02.2020
В посольстве РФ напомнили о правилах въезда в центр Лондона для дипломатов 26.02.2020
Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте на ЧЕ в "Раубичах" 26.02.2020
"Роскино" создаст Индустриальный совет для развития отрасли за рубежом 26.02.2020
Кроссоверы Subaru отзывают в России из-за проблем с ремнями безопасности 26.02.2020
В Новгородской области бывшей узнице концлагеря отказали в жилье 26.02.2020
Названы темы VI Ялтинского международного экономического форума 26.02.2020
В Шереметьево экстренно сел самолет Москва - Пермь 26.02.2020
Первый случай коронавируса зафиксирован в Северной Македонии 26.02.2020
В Перми на Масленице в детском саду включили песню про алкоголь 26.02.2020
Песков: Путин поддержал дату голосования по поправкам в Конституцию 26.02.2020
В Крыму показали рассекреченные рисунки первого Керченского моста 26.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 01:25
Рубрика: Власть

Небензя: РФ ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без предусловий

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Брайан Смит/РИА Новости Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Брайан Смит/РИА Новости
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: Брайан Смит/РИА Новости

Россия все еще ждет от Соединенных Штатов ответа на предложение продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) без каких-либо предусловий. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, подчеркнув, что отсутствие определенности в отношении судьбы договора вызывает беспокойство.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
РФ обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного оружия

Призывы к России продлить СНВ-3 не по адресу, отметил Небензя. "Президент Владимир Путин предложил США продлить СНВ-3 без каких-либо предварительных условий. Ждем ответа", - цитирует РИА Новости постпреда. По его словам, продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов ракетно-ядерной сфере, выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.

В начале февраля представители Демократической партии в конгрессе, призвали президента США Дональда Трампа договориться с Россией о продлении СНВ-3. По их словам, пришло время президенту прислушаться к голосу разума, к экспертам и союзникам, которые признают, что этот договор является неотъемлемым столпом безопасности.

Позже, 11 февраля, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выступил с заявлением о том, что Вашингтон хочет обсудить с Москвой условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями. Он заверил, что США очень скоро сядут с российскими коллегами за стол переговоров. Кроме того, Вашингтон рассчитывает на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

В Госдуме объяснили цели учений США по отражению "ядерного удара РФ"
Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Международные организации ООН Россия и США

Главное сегодня

В РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Право
Право
В каких случаях после развода имена детей можно поменять
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным