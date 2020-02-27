Небензя: РФ ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без предусловий

Россия все еще ждет от Соединенных Штатов ответа на предложение продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) без каких-либо предусловий. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, подчеркнув, что отсутствие определенности в отношении судьбы договора вызывает беспокойство.

Призывы к России продлить СНВ-3 не по адресу, отметил Небензя. "Президент Владимир Путин предложил США продлить СНВ-3 без каких-либо предварительных условий. Ждем ответа", - цитирует РИА Новости постпреда. По его словам, продление договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов ракетно-ядерной сфере, выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.

В начале февраля представители Демократической партии в конгрессе, призвали президента США Дональда Трампа договориться с Россией о продлении СНВ-3. По их словам, пришло время президенту прислушаться к голосу разума, к экспертам и союзникам, которые признают, что этот договор является неотъемлемым столпом безопасности.

Позже, 11 февраля, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выступил с заявлением о том, что Вашингтон хочет обсудить с Москвой условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями. Он заверил, что США очень скоро сядут с российскими коллегами за стол переговоров. Кроме того, Вашингтон рассчитывает на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.