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10.03.2020 17:22
Рубрика: Экономика

Автомобили подорожают, продукты - нет

Текст: Екатерина Петрова
Снижение курса рубля приведет к росту стоимости импорта. Рост цен россияне заметят не сразу, а спустя несколько месяцев. За это время ожидается всплеск покупательской активности. В фокусе - жилье и автомобили.
Фото: Сергей Михеев Фото: Сергей Михеев
Фото: Сергей Михеев

Как рассказал "РГ" президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев, автопроизводители пересмотрят цены на машины поэтапно. Уже к лету они смогут прибавить 10%. "Поставки, которые запланированы на ближайшие 3-6 месяцев, скорее всего, захеджированы (защищены. - "РГ"). Есть время, чтобы сделать плавное повышение. При этом чисто импортные бренды сделают это быстрее", - полагает Мосеев.

В ожидании роста цен весной может увеличиться спрос на покупку автомобилей. Однако глобально это вряд ли скажется на пиковых продажах, как это было несколько лет назад, уверен Мосеев, так как к покупке авто в последние годы население подходит более практично.

Фото: iStock
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Кроме того, эксперты ожидают всплеска спроса на рынке недвижимости. Как отметил генеральный директор федерального портала "Мир Квартир" Павел Луценко, в России во время кризисов принято вкладывать деньги в жилье. По словам управляющего директора Moscow Sothbey"s International Realty Ирины Мошевой, покупательская активность будет нарастать в течение нескольких месяцев. Во всяком случае, такая картина наблюдалась во время кризиса 2014 года. В итоге некоторые проекты могут в ближайшее время подняться в цене до 10%, но не факт, что не придется отыгрывать обратно, если покупатель не поддержит новую планку спросом, отметил Луценко.

Кроме того, участники рынка опасаются возможного роста ипотечных ставок, так как они привязаны к ключевой ставке ЦБ. "Банк России вполне может повысить ключевую ставку, что приведет к удорожанию ипотеки, но не на текущем этапе валютного кризиса, а позже, если другие инструменты не дадут результата", - сказала управляющий партнер компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая. По ее прогнозу, в целом роста себестоимости строительства не избежать, так на стройках используется зарубежная строительная техника, инженерное оборудование и часть стройматериалов. Все это приобретается за доллары на внешних рынках.

В свою очередь, продукты подорожать не должны. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что изменение курсов валют может повлиять на отпускные цены поставщиков опосредованно, к примеру, если изменятся цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования. Сейчас 95-100% продуктов по основным позициям на полки супермаркетов поставляют отечественные компании. Доля импортных овощей и фруктов, по разным оценкам, достигает 40%. "Цены на рынке фруктов и овощей преимущественно формируются на торгах с поставкой на неделю вперед. В России по-прежнему очень низкая доля программных поставок на 3-12 месяцев. В нынешней ситуации это может привести к высокой волатильности закупочных цен", - отмечает Вагиф Бикулов, генеральный директор "Мое Лето".

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