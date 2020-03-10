Новости

Карантинные меры распространили на всю территорию Италии 08:21
Видео: легковушка чудом увернулась от рассыпавшихся с лесовоза бревен 08:17
Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян 08:04
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте 07:53
Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств 07:45
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона 07:40
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом 07:38
Из-за коронавируса в Италии приостановлены все спортивные соревнования 07:10
Названы самые экономически здоровые регионы России 07:08
Число жертв обрушения отеля на востоке Китая достигло 20 человек 06:45
В игорной зоне "Приморье" откроется второй развлекательный комплекс 06:20
Япония направит в Сирию гуманитарную помощь на 4,7 миллиона долларов 06:03
Камчатские спасатели помогли пассажирам "столкнувшихся" самолетов 05:55
Власти Монголии сообщили о первом случае коронавируса в стране 05:32
На Кипре выявлены два первых случая заражения коронавирусом 05:12
За сутки коронавирусом в Китае заразились всего 19 человек 05:04
Эвакуированные из КНДР дипломаты отправились из Владивостока в Москву 05:00
На Камчатке корабли ТОФ выпустили 10 ракет по летучим мишеням 04:57
Бразильская нефтяная корпорация Petrobras подешевела на треть 04:45
Самолет Aeromexico на пути в Сеул совершил вынужденную посадку в Тихуане 04:29
Нефть WTI и Brent начала дорожать в ходе торгов 10 марта 03:53
В США опровергли сообщения о боязни Трампа заразиться коронавирусом 03:45
США направили в Европу бомбардировщики B-2 03:20
Госдеп назвал российское оружие для включения в СНВ-3 03:10
В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии 02:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Суррогатное материнство: что и кого тревожит?
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 08:21
Рубрика: В мире

Карантинные меры распространили на всю территорию Италии

Текст: Ирина Невинная
Фото: AP Photo/Antonio Calanni Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Италии теперь действуют на всей территории страны.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
На Кипре выявлены два первых случая заражения коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить действие противоэпидемических карантинных мер на всю страну, сообщило сегодня ВВС. Речь идёт об ограничении публичных собраний и спортивных мероприятий, в частности, отмене футбольных матчей. Кроме того, закрыты школы.

Итальянская пресса также сообщает о мерах предосторожности в ресторанах: их владельцы должны обеспечить посетителям возможность сохранять расстояние от других гостей не менее метра.

Ранее карантин действовал только в северных регионах.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Названы самые экономически здоровые регионы России
Нефть WTI и Brent начала дорожать в ходе торгов 10 марта
Мосбиржа увеличила верхние границы доллара и евро
Госдеп назвал российское оружие для включения в СНВ-3
Соцвыплаты проиндексируют, несмотря на падение рубля
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах