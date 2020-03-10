Карантинные меры распространили на всю территорию Италии

Экстренные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Италии теперь действуют на всей территории страны.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте распорядился расширить действие противоэпидемических карантинных мер на всю страну, сообщило сегодня ВВС. Речь идёт об ограничении публичных собраний и спортивных мероприятий, в частности, отмене футбольных матчей. Кроме того, закрыты школы.

Итальянская пресса также сообщает о мерах предосторожности в ресторанах: их владельцы должны обеспечить посетителям возможность сохранять расстояние от других гостей не менее метра.

Ранее карантин действовал только в северных регионах.