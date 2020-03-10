Из-за коронавируса в Италии приостановлены все спортивные соревнования

В Италии из-за распространения коронавируса до 3 апреля отменены все спортивные соревнования, включая чемпионат страны по футболу.

Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте. "В сложившейся ситуации все спортивные мероприятия, в том числе и чемпионат страны по футболу, должны быть приостановлены. С 10 марта это распоряжение вступает в силу" - цитирует слова Конте Rai Sport.

При этом разрешены только тренировки под открытым небом для тех, кто ведет подготовку к Олимпийским играм и крупнейшим соревнованиям, но при условии соблюдения всех мер безопасности. Пока непонятно, как введенный запрет отразится на выступлении итальянских клубов в еврокубковых турнирах.

Согласно подписанному декрету, по всей стране вводится запрет на перемещение населения. Виной этому стал рост заболеваемости коронавирусом. Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тысяч человек. Более 700 человек - выздоровели.