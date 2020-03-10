Руководство Континентальной хоккейной лиги в среду проведет совещание в связи с запретом проведения в Москве мероприятий с числом участников более 5000 человек.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек до 10 апреля. К ним относятся и спортивные соревнования.

На матчи Континентальной хоккейной лиги в Москве приходят более пяти тысяч болельщиков, в связи с чем Лига планирует провести совещание, на котором будут обсуждать этот вопрос.

"КХЛ исполнит решения государственных органов, касающиеся проведения массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве, - заявили "РГ" в пресс-службе КХЛ. - Формат проведения матчей плей-офф КХЛ завтра будет обсужден на расширенном совещании с участием всех заинтересованных сторон".

О принятых Лигой решениях будет сообщено дополнительно.