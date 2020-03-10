Косачев: Исключено внесение в СНВ вооружений, находящихся в разработке

Новые российские вооружения, которые находятся в разработке, не могут быть включены в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), этот вопрос даже не подлежит обсуждению, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В понедельник госдепартамент США заявил о желании включить в документ вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатую ракету на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическую ракету воздушного базирования.

"В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение", - сказал Косачев в беседе с РИА Новости. "Такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", - заявил сенатор.

Он добавил, что у сторон достаточно времени для продления СНВ-3, "но для модификации соглашения времени совершенно точно не осталось, это общее мнение экспертов.

Напомним, договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года.