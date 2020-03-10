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10.03.2020 19:27
Рубрика: Власть

Крашенинников объяснил норму о президентских сроках

Текст: Татьяна Замахина

В профильном думском комитете дали разъяснения по поводу поддержанной поправки, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Напомним, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Конституции - документ был поддержан с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой. Изменение позволяет действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что ограничения для сроков президента РФ в Конституции сохраняются. Дело в том, что норма носит переходный характер и касается конкретной ситуации.

- Поправка в Конституцию не говорит о том, что слово "подряд" восстанавливается либо вообще все это убирается, - заявил депутат, которого цитирует РИА Новости. - Все эти ограничения остаются.

Парламентарий пояснил, что речь идет о поправках, которые носят переходное положение. "Если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут "да" поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок", - добавил Крашенинников.

Таким образом, нормы не запускают никакое "обнуление" президентских сроков. "Здесь речь идет исключительно о волеизъявлении граждан", - еще раз отметил Крашенинников.

Он также заявил, что Конституционный суд должен предоставить свою позицию по норме о снятии ограничения по числу президентских сроков до общероссийского голосования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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