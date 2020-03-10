Курсы доллара и евро обновили показатели 2016 года

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара взлетел сразу на 4 рубля и составил 72,77 рубля. Последний раз "американец" поднимался выше 72 рублей в марте 2016 года.

Курс евро поднялся на 5 рублей - до 82,6 рубля. Такой показатель рынок наблюдал в феврале 2016 года.

"Доллар во вторник ставит первой целью подъем до 75 рублей, далее область 82-85 рублей. Евро вырастет до 83 рублей без сопротивления, - считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари". - Дальнейшее развитие событий тут будет напрямую зависеть от Центробанка".

Такое резкое ослабление рубля связано с обвалом цен на нефть в результате распада альянса ОПЕК+. По словам эксперта, доверия у участников рынка к ОПЕК было и так не самое высокое, но он четко и бескомпромиссно контролировал добычу "черного золота" на фоне падающего спроса на сырье.

"Теперь нас ждет честное рыночное ценообразование на нефть. Резкое падение цен на нее происходит впервые в современной рыночной истории", - заключила Анна Бодрова.