11 марта решится судьба действующего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля". В ответном матче 1/8 финала англичане примут "Атлетико". Мадридская встреча завершилась победой хозяев - 1:0.

В Мадриде Мохаммед Салах и его партнеры не нанесли ни одного удара в створ ворот "Атлетико". Фото: Reuters

С поединка в Мадриде "Ливерпуль" угодил в небольшой кризис. В пяти предыдущих матчах во всех турнирах команда Юргена Клоппа потерпела три поражения. А до того в нынешнем сезоне "красные" проиграли лишь дважды.

"Ливерпуль" не проигрывает в двухматчевых противостояниях в Лиге чемпионов с сезона 2008/09

И если на позициях "Ливерпуля" в чемпионате последние результаты никак не сказываются, поскольку отрыв от ближайших конкурентов по-прежнему гигантский, то в Лиге чемпионов все иначе. "Атлетико", даже несмотря на определенный кризис в этом сезоне, по-прежнему непросто обыграть. Мадридцы всегда славились крепкой обороной и отсутствием боязни перед признанными грандами.

Интересно будет понаблюдать за тем, избежит ли команда Диего Симеоне прошлогодних ошибок. Тогда в 1/8 финала Лиги чемпионов ей также выпал топ-клуб - "Ювентус". В домашнем матче "Атлетико" был почти идеален и победил с комфортным счетом 2:0. Но в гостях испанцы оказались бессильны перед магией Криштиану Роналду, сделавшим хет-трик (3:0).

- Нам необходимо вынести урок из поражения в Турине, чтобы такое не повторилось вновь. Тогда мы не были собой, - считает один из лидеров "матрасников" Коке. - Если "Атлетико" сыграет достаточно агрессивно, то у "Ливерпуля" будет меньше шансов. Я бы хотел быть на том же уровне, что и наш завтрашний соперник.

Занятная деталь: прежде пути "Ливерпуля" с испанскими командами в плей-офф Лиги чемпионов пересекались четырежды. И всегда сильнее по итогам двух встреч оказывались англичане. Кроме того, "красные" выиграли 11 двухматчевых еврокубковых противостояний подряд. Конкретно в Лиге чемпионов мерсисайдцы не знают поражений с четвертьфинала 2008/09, когда они с общим счетом 5:7 уступили лондонскому "Челси".

Впрочем, все это цифры. Вряд ли они сильно заботят Юргена Клоппа и его футболистов. Тревожнее тот факт, что "Ливерпуль" в последнее время слегка потерял уверенность. Понимает это и Клопп.

- Знаю, на что способны ребята. Но играть буду не я, а они. Уверенность - это не то, что ты получаешь, кладешь в карман и носишь всю оставшуюся жизнь. Она приходит и уходит. Это чувство нужно, когда все получается, - уверен Клопп.

Во втором матче дня "ПСЖ" примет дортмундскую "Боруссию". В отличие от встречи в Ливерпуле, поединок в Париже пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Безусловно, без поддержки болельщиков "ПСЖ" будет непросто обыграть "Боруссию". Да и результат первой встречи все же оставляет именно немцам чуть больше шансов на продолжение борьбы (2:1). Однако гол Неймара в Германии может сыграть решающую роль.

- Мы расстроены, потому что могли увезти из Дортмунда ничью, а то и вовсе победу. "ПСЖ" не хватило терпения и своевременных действий в атаке, - сказал главный тренер парижан Томас Тухель.

"ПСЖ" проигрывал три последних противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов. Причем в прошлом году французы были очень близки к попаданию в восьмерку лучших клубов Европы, но после гостевой победы 2:0 над "Манчестер Юнайтед" дома они неожиданно уступили со счетом 1:3.

- Сильные команды, к коим, безусловно, относится и "ПСЖ", извлекают уроки из таких историй. Но я оптимист, даже несмотря на пропущенный от Неймара гол, - рассказал рулевой "Боруссии" Люсьен Фавр.

К слову, после матча в Дортмунде Неймар раскритиковал "ПСЖ" за то, что до выезда в Германию его не ставили в состав по состоянию здоровья. По словам бразильца, ему ничего не мешало выходить на поле в тот период.

- Тяжело, когда пропускаешь четыре игры подряд. Но, к сожалению, решение принимал не я, а врачи "ПСЖ". Это их позиция. Если честно, мне она не понравилась, - признался Неймар. - Мы много обсуждали эту тему, потому что я хотел помочь команде. Клуб боялся, что я получу травму. В итоге мне же сделали хуже. Было крайне тяжело держать уровень в Дортмунде на протяжении всех 90 минут. В Лиге чемпионов совсем другой накал. Если бы я был в лучшей форме, то, конечно, показал бы более яркий футбол.

Добавим, что накануне состоялось два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий "Лейпциг" принимал английский "Тоттенхэм" после победы в первой встрече со счетом 1:0, а "Аталанта" в статусе безусловного фаворита в паре с "Валенсией" (4:1) отправилась в Испанию. Результаты обеих игр стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

11 марта, среда, Матч ТВ

22.50 "Ливерпуль" - "Атлетико". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

22.45 "ПСЖ" - "Боруссия". Прямая трансляция.