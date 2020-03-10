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10.03.2020 17:15
Рубрика: Власть

Матвиенко: Поправка о возможности Путина избираться на новый срок своевременна

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала очень своевременным предложение депутата Валентины Терешковой, которое даст возможность президенту РФ Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах.
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

"Мне кажется, что внесенное Валентиной Владимировной Терешковой предложение сейчас всех успокоит, оно поставит все точки над i, ведь огромная страна с ядерным потенциалом, серьезнейший международный игрок в мире. И обсуждение, а кто будет преемником, что будет с безопасностью страны и так далее", - сказала Матвиенко журналистам.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Заявление Терешковой о том, что необходимо дать возможность Владимиру Путину избираться в 2024 году на пост президента, глава Совфеда назвала "очень своевременным". По ее словам, судьба России после 2024 года "с большой тревогой" обсуждается на официальных и неофициальных площадках в свете происходящих в мире "серьезных процессов". "Это влияет на стабильность в стране, есть попытки ее расшатать, есть попытки ослабить Россию, вести политику сдерживания. Многие наши так называемые партнеры уже потирают руки, как они будут работать с Россией без Путина", - отметила спикер.

Она не склонна связывать процесс обновления Конституции со стремлением главы государства сохранить свои позиции. "Если бы президент РФ просто хотел остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. Это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь", - подчеркнула она.

Говоря президентских выборах 2024 года, Валентина Матвиенко выразила уверенность, что они будут конкурентными. "Если президентом будет принято такое решение, он пройдет через двойное голосование - через оказание доверия нашими гражданами президенту на плебисците и на конкурентных выборах", - сказала она. "Я уверена, что выборы 2024 года обязательно будут конкурентными. Ничего не предрешено. Это право, это возможность, а принимать окончательное решение будут граждане нашей страны", - добавила она.

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