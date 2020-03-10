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10.03.2020 12:25
Рубрика: Экономика

Минфин заявил об устойчивости бюджетной системы

Текст: Роман Маркелов
Российская бюджетная система гарантирует, что все обязательства перед гражданами в долгосрочном периоде будут выполнены, заявила журналистам первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко по итогам рассмотрения поправок в трехлетний бюджет ко второму чтению в профильном комитете в Госдуме.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"В бюджете заложены необходимые ассигнования на выполнение всех расходных обязательств, вытекающих из Послания президента, и не меняются те расходные обязательства, которые были заложены в трехлетнем бюджете, который мы сейчас выполняем", - подчеркнула Нестеренко (цитата по "Интерфаксу"). По ее словам, стабильность финансовой системы подчеркивает тот факт, что поправки принимаются сразу на трехлетний период, а не на один год.

Фото: iStock
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Нестеренко указала, что бюджетная система и бюджетное правило были сформированы так, что был создан необходимый объем гарантий, который обеспечит выполнение расходных обязательств вне зависимости от внешней конъюнктуры.

Об устойчивости российской финансовой системы говорила и первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Заявления представителей финансовых властей связаны с текущей ситуацией на финансовом рынке. После обвала цен на нефть в прошедшие выходные из-за разрыва сделки ОПЕК+ биржи по всему миру оказались в "красной" зоне. Российский рынок после праздников открылся во вторник падением фондовых индексов и курса рубля.

Поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы связаны в основном с необходимостью профинансировать ряд социальных мер, названных в январском Послании президента России. Это расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, увеличение выплат по программе маткапитала при рождении второго ребенка, ежемесячные выплаты малоимущим семьям с детьми 3-7 лет, а также бесплатное горячее питание для учеников начальной школы.

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин Бюджет 2020-2022

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