Российские фондовые индексы поднялись после обвала

Российские фондовые индексы "отскочили" после падения при открытии первых торгов после праздников, следует из данных торгов на Московской бирже.

Так, к 10:30 мск рублевый индекс МосБиржи снижался примерно на 8%, валютный индекс РТС опускался примерно на 13%. При этом торги на Мосбирже начались во вторник более глубоким падением - индекс МосБиржи падал примерно на 10% к уровню закрытия пятницы (ниже 2450 пунктов), индекс РТС терял примерно 16% (опускался ниже 1060 пунктов).

Так российский фондовый рынок отыгрывает резкое снижение цен на нефтяном рынке, произошедшее в выходные после разрыва сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В выходные баррель нефти марки Brent дешевел почти до 31 доллара, хотя на прошлой неделе стоил около 50 долларов. Накануне курс доллара на форекс-рынке превышал 75 рублей, сейчас на Московской бирже он колеблется возле 72 рублей.

Во вторник перед открытием торгов на Мосбирже Банк России объявил о начале упреждающей продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила.Также регулятор предоставит российским банкам дополнительную ликвидность.