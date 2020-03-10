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10.03.2020 10:55
Рубрика: Экономика

Российские фондовые индексы поднялись после обвала

Текст: Роман Маркелов
Российские фондовые индексы "отскочили" после падения при открытии первых торгов после праздников, следует из данных торгов на Московской бирже.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, к 10:30 мск рублевый индекс МосБиржи снижался примерно на 8%, валютный индекс РТС опускался примерно на 13%. При этом торги на Мосбирже начались во вторник более глубоким падением - индекс МосБиржи падал примерно на 10% к уровню закрытия пятницы (ниже 2450 пунктов), индекс РТС терял примерно 16% (опускался ниже 1060 пунктов).

Фото: iStock
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Так российский фондовый рынок отыгрывает резкое снижение цен на нефтяном рынке, произошедшее в выходные после разрыва сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В выходные баррель нефти марки Brent дешевел почти до 31 доллара, хотя на прошлой неделе стоил около 50 долларов. Накануне курс доллара на форекс-рынке превышал 75 рублей, сейчас на Московской бирже он колеблется возле 72 рублей.

Во вторник перед открытием торгов на Мосбирже Банк России объявил о начале упреждающей продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила.Также регулятор предоставит российским банкам дополнительную ликвидность.

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