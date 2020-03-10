Национальная авиакомпания Марокко приостановит полеты в Италию

Ведущий авиаперевозчик Марокко государственная компания Royal Air Maroc приняла решение о приостановке авиарейсов в итальянские города Милан и Венеция в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой марокканское агентство MAP, все полеты Royal Air Maroc в Милан и Венецию отменяются начиная с воскресенья.

Ранее стало известно, что один из ведущих японских авиаперевозчиков Japan Airlines в марте дополнительно отменит более 1000 внутренних рейсов на фоне вспышки коронавирусной инфекции.