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10.03.2020 12:48
Рубрика: Экономика

Новая встреча ОПЕК+ запланирована на май-июнь 2020 года

Текст: Сергей Тихонов
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что очередные переговоры участников пакта о сокращении добычи нефти ОПЕК+ запланированы на май-июнь этого года. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

По словам министра, предложенный Россией вариант на прошедших переговорах в Вене 4-6 марта - пролонгировать сделку о снижении добычи нефти до конца второго квартала этого года позволил бы сгладить колебания котировок.

Фото: Damien MEYER / AFP
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Российское предложение не одобрили другие участники сделки, главным образом члены организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которые ранее выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.

Сделка о сокращении добычи была заключена в 2016 году и действует с начала 2017 года. Обязательства стран по снижению производства "черного золота" истекают 1 апреля 2020 года. О совместных дальнейших действиях участникам соглашения договориться не удалось.

Фото: РИА Новости
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В первый день торгов на бирже после неудачных переговоров мировые цены на черное золото рухнули почти на 30 процентов, до 31 доллара за баррель нефти марки Brent, потянув за собой основные фондовые рынки. Впоследствии, котировки немного, на 10%, отыграли свое падение, и сейчас нефть торгуется в районе 35-36 долларов за баррель.

Александр Новак подчеркнул, что считает обвал цен на нефть следствием, в первую очередь, новостей о наращивании добычи в Саудовской Аравии и анонсированным скидкам на нефть Saudi Aramco. По его мнению, сейчас паника уже улеглась, но на восстановление котировок нефти может уйти несколько месяцев.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Сокращение добычи нефти

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