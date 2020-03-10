Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", областным законом от 08.02.96 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1. Ввести на территории Новгородской области с 07 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Новгородской области с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

2.1. Сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона +7 921-843-71-11;

2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

2.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Новгородской области из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, вызванной

2019-nCoV, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новгородской области:

4.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой в установленном порядке;

4.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной

2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5. Органам управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

5.1. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5.2. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области организовать:

6.1. Выполнение органами управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий, указанных в пункте 2 указа;

6.2. Информирование населения о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности населения области через средства массовой информации.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области организовать:

7.1. Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

7.2. Информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и территориях, неблагополучных по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, через средства массовой информации;

7.3. Разработку алгоритма действий работодателей при выявлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции у работников и доведение его до работодателей.

8. Министерству здравоохранения Новгородской области:

8.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2, 3 указа;

8.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет для чего обеспечить усиление амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

8.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV;

8.4. Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

8.5. Обеспечить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

9. Министерству образования Новгородской области:

9.1. Довести во взаимодействии с главами городского округа Великий Новгород и муниципальных районов Новгородской области до сведения областных и муниципальных образовательных организаций рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий;

9.2. Обеспечить во взаимодействии с главами городского округа Великий Новгород и муниципальных районов Новгородской области контроль за проведением мероприятий, направленных на запрет посещения областных и муниципальных образовательных организаций для лиц с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

10. Рекомендовать администрациям городского округа Великий Новгород и муниципальных районов Новгородской области:

10.1. Ограничить проведение культурно-массовых мероприятий;

10.2. Рекомендовать жителям городского округа Великий Новгород и муниципальных районов Новгородской области через средства массовой информации воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV.

11. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области организовать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

12. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя Губернатора Новгородской области - руководителя Администрации Губернатора Новгородской области Данилова А.В.

13. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



