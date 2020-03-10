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10.03.2020 19:01
Рубрика: Культура

Виртуозы арт-пространства

Новый камерный зал открылся в Московском международном Доме музыки
Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
В Московском международном Доме музыки (ММДМ) торжественно открыли новый зал. Публика могла оценить уникальную акустику нового пространства: произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини исполнили в этот вечер солистка Большого театра Анна Аглатова и оркестр "Виртуозы Москвы" под руководством маэстро Владимира Спивакова.
Владимир Спиваков: Я выбрал скрипку, но из-за отказа от живописи осталось чувство недосказанности. Фото: Лена Балакирева Владимир Спиваков: Я выбрал скрипку, но из-за отказа от живописи осталось чувство недосказанности. Фото: Лена Балакирева
Владимир Спиваков: Я выбрал скрипку, но из-за отказа от живописи осталось чувство недосказанности. Фото: Лена Балакирева

- Здесь все сделано по последнему слову техники и готово к выступлению лучших музыкантов и солистов со всего мира, - Владимир Спиваков рассказывает о возможностях нового зала, о том, что наконец в Доме музыки появилось полноценное репетиционное пространство, где достаточно места и, главное, воздуха, чтобы разместить оркестр и хор, в каждом из которых по 100 человек.

Все картины и скульптуры отбирал на свой вкус, но мне кажется, у нас получилось создать территорию искусства, где дышится сегодняшним днем

Технические инновации, в том числе цифровую систему активного управления звуком, трансформируемую сцену и чудесную акустику уже успели оценить не только "Виртуозы Москвы" и Национальный филармонический оркестр России, но и Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Джошуа Белл и многие другие выдающиеся музыканты, репетировавшие здесь.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По словам Владимира Спивакова, это не просто репетиционный зал, студия звукозаписи или место для проведения концертов и онлайн-трансляций. Это именно арт-пространство, способное соперничать даже с музеями современного искусства. За художественную концепцию маэстро отвечал сам.

- Я хотел сделать подарок Дому музыки и зрителям, которые приходят сюда на концерты. Все картины и скульптуры отбирал по своему вкусу, но, кажется, у нас получилось создать территорию искусства, где дышится сегодняшним днем, - объясняет Спиваков, передавший в дар Дому музыки картины и скульптуры из своей личной коллекции.

Среди полотен - работы Евгения Расторгуева, чьи картины представлены в ведущих музеях мира и чье столетие будем отмечать в этом году. Кроме того, картины Юрия Васильева, Бориса Бича, Оксаны Мась, Гаянэ Хачатурян и Игоря Новикова, скульптуры Сергея Сергеева. Внутри зала - полотна Алексея Мочалова, Александра Стоцкого, Ольги Кройтор и Александра Ворохоба.

Особая гордость Спивакова - воссозданная артистическая Альфреда Шнитке. Маэстро отмечает, что здесь нет ни одной случайной вещи - антикварная мебель начала ХХ века, личные вещи композитора и его знаменитый фотопортрет работы Виктора Бреля, а также картины Дмитрия Плавинского и Владимира Арефьева.

С каждым экспонатом у Спивакова связана личная история, и он готов увлеченно и самозабвенно об этом рассказывать, заражая окружающих любовью к современному искусству. Когда-то он сделал выбор в пользу музыки и скрипки, но живопись не отпускает его до сих пор. Главный "виртуоз Москвы" убежден: настоящее творчество не имеет границ. "Одно искусство питает другое, и из этого соединения рождается что-то великое. Искусство - то, что помогает нам быть людьми, что создает цивилизации", - отметил он. Тем более важно, что на карте столицы появился такой роскошный объект. Концертный зал, жизнь которого будет насыщена выступлениями известных музыкантов и артистов, театральными представлениями и творческими встречами. Встретимся у Спивакова?

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