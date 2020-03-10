Обновленный Renault Kaptur: та же внешность и турбомотор от Arkana

Компания Renault анонсировала премьеру обновлённого кроссовера Kaptur. Она состоится в первой половине 2020 года. И, похоже, главный пункт модернизации - появление в гамме модели турбированного двигателя, дебютировавшего на Renault Arkana.

Дизайн экстерьера кроссовера не изменился. В компании говорят, что, "сохранив выразительный внешний дизайн, Renault Kaptur получил полностью переработанный интерьер, уникальные для сегмента опции и самые передовые мультимедийные решения". Подробности пока держатся в секрете, но по фото видно, что общая концепция салона не изменилась.

В Renault Россия утверждают, что Kaptur "2020 стал второй после Arkana моделью, созданной на модульной SUV-платформе нового поколения. Только когда B0, пусть и основательно модернизированная, успела стать модульной в нынешнем понимании этого слова?

Фото: Пресс-служба Renault.

В линейке двигателей появился турбированный двигатель объёмом 1.3 литра мощностью 150 л.с., который знаком по гамме кросс-купе Arkana. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор. Этот силовой агрегат будет доступен в том числе с системой полного привода.

В компании отметили, что инженеры пересмотрели настройки шасси и рулевого управления, что должно "вывести удовольствие от вождения на новый уровень".

В настоящее время Renault Kaptur в России представлен с двигателями 1.6 и 2.0 литра мощностью 116 и 143 л.с. соответственно. Полный привод положен версиям с наиболее мощным мотором. Цена на кроссовер стартует от 969 000 рублей.

По итогам продаж в феврале Renault Kaptur вошёл в десятку самых продаваемых кроссоверов в России.