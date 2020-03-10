Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, устойчивость российского рынка авто-топлива к внешним воздействиям обеспечивается за счет принятых ранее регуляторных мер правительства.

Цены на нефть упали до 35-36 долларов за баррель после того, как на переговорах в Вене 4-6 декабря не удалось продлить сделку о сокращении добычи ОПЕК+.