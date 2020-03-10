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10.03.2020 13:06
Рубрика: Бензин

Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: iStock
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По словам министра, устойчивость российского рынка авто-топлива к внешним воздействиям обеспечивается за счет принятых ранее регуляторных мер правительства.

Цены на нефть упали до 35-36 долларов за баррель после того, как на переговорах в Вене 4-6 декабря не удалось продлить сделку о сокращении добычи ОПЕК+.