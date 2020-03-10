Песков: Путин скоро сообщит о своем отношении к досрочным выборам в ГД

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит инициативы депутатов ГД о проведении досрочных выборов после принятия поправок в Конституцию РФ и обозначит по ним свою позицию.

"Они (инициативы, - прим. "РГ") будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам", - цитирует "Интерфакс" слова представителя Кремля.

Отметим, ранее депутат ГД от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении в Основной закон РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин также отметил, что данная поправка будет рассмотрена во вторник, 10 марта.