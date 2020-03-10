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10.03.2020 12:31
Рубрика: Власть

Депутат Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
На пленарном заседании депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму. Об этом он заявил в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта об изменениях в Основном законе. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил оформить эту новеллу в качестве поправки и представить для рассмотрения в зале на заседании 10 марта.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Александр Карелин, взяв слово в начале "пленарки", заявил, что рассматриваемые изменения в Конституцию, если они будут поддержаны на общероссийском голосовании 22 апреля, дают больше полномочий Госдуме. Депутат напомнил, что президент предлагает усилить роль партий, роль мнения населения через представительство в парламенте.

- Поэтому я считаю, что было бы честно провести новые выборы с учетом новых наших возможностей, - заявил Карелин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Володин назвал ключевые поправки в Конституцию

Володин предложил ему оформить это предложение в качестве поправки и предложить для рассмотрения сегодня в зале. "У вас есть такое право, готовьте эту поправку", - сказал он коллеге. Предложение, по его словам, будет рассмотрено в соответствии с процедурами и нормами регламента - вместе с другими дополнительными поправками, розданными в зале.

Глава нижней палаты не согласился, что нужно дать дополнительное время для обсуждения поправок ко второму чтению. Он напомнил, что в ходе подготовки к нему постоянно шли консультации с экспертами. В рабочую группу, которая собиралась для подготовки новелл, входили представители всех слоев общества. "Коллеги, ну какое еще необходимо время? Поправки вносятся с учетом мнения населения, ну задумайтесь", - отметил он. Володин также обратил внимание, что поправки вступят в силу только в случае одобрения граждан в ходе общероссийского голосования.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов поддерживает проведение досрочных выборов в Госдуму, о чем заявил журналистам. Такое же мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который предложил провести выборы 20 сентября текущего года.

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не торопиться: с думской трибуны политик заявил, что необходимо тщательно взвесить все аргументы перед принятием решения. Он считает, что перед обсуждением возможности проведения досрочных выборов в Госдуму надо разобраться с экономической ситуацией в стране и распространением коронавируса.

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