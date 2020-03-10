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Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam

Текст:   Богдан Бобров
10.03.2020,  
19:36
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Давно ходившие по сети слухи о релизе Horizon Zero Dawn - одного из лучших эксклюзивов для PlayStation 4 - на персональных компьютерах оказались правдой. Ясность в этот вопрос внес Герман Хульст - глава внутренних студий игрового подразделения Sony.

Игра о девушке по имени Элой, которой предстоит выживать в огромном постапокалиптическом мире, населенном механизированными животными, выйдет на ПК летом текущего года, причем в полном издании вместе с дополнением The Frozen Wilds и бонусными предметами экипировки.

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В Steam уже появилась соответствующая страница. Как и в PS4-версии, заявлена полная поддержка русского языка.

Напомним, изначально Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и собрала массу наград от критиков и игроков.

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